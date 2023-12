Mga fan naiyak: JK sinurpresa, kinantahan matandang babae

Nakaka-touch ang pinost na video ni Juan Karlos Labajo sa Instagram, na kung saan ay kitang-kita kung paano niya sinurpresa ang isang matandang babae.

Kitang-kita rin ang pagka-surprise sa mukha ng matandang babae, na ang tawag kay Juan Karlos ay bunsong anak.

“Pinost ko sa Facebook, ang sabi ko, na pag may gumamit ng ‘Maligayang Pasko’ as a sound for a TikTok video, pipili kami, pupuntahan namin para mangaroling,” sabi ni JK.

At ‘yun nga, noong papalapit na si JK kay Lola Luming, napatili ang matanda, na tuwang-tuwa talaga.

“Ay, ang aking bunsong anak!” sabi ni Lola Luming kay JK, na hinawak ang mukha at hinalikan.

“At meron ka palang ugali!” chika ni Lola Luming kay JK.

“Ano pong ugali?” tanong ni JK kay Lola Luming.

“Maganda ang ugali mo!” sabi ni Lola Luming.

At siyempre, sabay na ngang kumanta ang dalawa.

“Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang lalaki!” sabi pa ni Lola Luming.

Pero siyempre, ang daming naluha sa gesture na `yon ni JK kay Lola Luming.

Kahit na sabihin pang promo `yon ng kanta ni JK, matindi pa rin ang impact sa puso ng marami, ha!

Ang daming naka-miss sa mga lola nila, lalo na `yung mga hindi nakaranas na makasama ang mga lola nila.

Ang daming naiyak sa video na `yon, ang daming tinamaan ang puso.

(Dondon Sermino)