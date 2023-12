Posibleng imbestigahan sa Kamara de Representantes ang isang alkalde dahil sa umano’y pananakit sa isang 17-anyos na lalaki sa Leyte.

Sa ngayon, pinag-aaralan muna ng pamilya na maghain ng kasong kriminal laban kay Matag-Ob, Leyte Mayor Bernardino G. Tacoy dahil sa pananampal at panununtok umano nito sa binatilyo noong madaling-araw ng Disyembre 2, 2023 sa harap ng public terminal ng nasabing barangay.

Isang medico-legal certificate mula sa Kanangga Municipal Hospital na pirmado ni attending physician Sharon Awit ang nagkumpirma na ang biktima ay nagtamo ng “contusion at the right maxillary area and contusion-bruises at the right upper duadrant of his abdomen.”

Isinalaysay ni Ronald Pedrano, ama ng biktima, kina Matag-Ob Police Station officer-in-charge Police Captain Amado M. Castillo Jr. at duty investigator Police Chief Master Sergeant Gregg Ramirez na nangyari ang pananakit dakong ala-1:00 nang madaling-araw noong Disyembre 2, 2023 sa harap ng public terminal ng Brgy. Talisay, Matag-ob.

“A certain Hon. Bernardino G. Tacoy, Municipal Mayor, grabbed the t-shirt of his son John Rex Pedrano, then slapped the face of his son, then followed a punch on his right side abdomen thrice, thus inflicting (on) victim physical injuries,” ayon sa nilalaman ng police report.

Hinawakan umano ng mga bodyguard ang biktima habang pinagsusuntok ito ng alkalde sa tiyan. Posibleng napagkamalan umano ang kanyang anak na siyang nagpasimuno ng gulo sa sayawan sa lugar.

Binanggit ng ama na “my son is now experiencing trauma and refuses to go to school. We are also fearful that our lives will be in danger since the person that we have complained about is the mayor of our municipality.”

Wala pang pahayag ang alkalde hinggil sa reklamo sa kanya ni Pedrano.