Marian naloka sa pagtili ni Angeline Quinto

Pinagkagaluhan ng mga Kapamilya ang Kapuso power couple na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes nang mag-taping sila for ‘ASAP Natin ‘To’.

Hindi nga lang ang mga Kapamilya staff at employees ang nagpa-picture sa DongYan dahil pati na rin ang hosts ng nasabing Sunday noontime show ay nagpa-selfie rin sa mag-asawa.

Ilan nga sa nagpa-picture sa mag-asawa ay sina Gary Valenciano at Darren Espanto, pero ang naging trending sa TikTok ay ang pagsigaw ni Angeline Quinto.

Sa nasabing viral TikTok video ay makikitang nagse-selfie si Gary sa mga bida ng ‘Rewind’ na siya namang pagdaan ni Angeline.

Nang makita ni Angeline si Marian ay bigla na lamang nitong sinigaw ang pangalan ng Kapuso actress at nakangiti itong tumingin kay Marian.

Kitang-kita naman sa mukha ni Marian ang pagkagulat dahil sa pagsigaw ni Angeline.

Tuwang-tuwa naman ang netizens sa ginawang iyon ni Angeline dahil nakaka-relate rin sila sa pag-fangirling nito.

“Angeline Quinto seeing Marian Rivera is also ME. Hahahaha,” sey ng isang netizen.

“We feel you, Angeline,” comment naman ng isang TikTok user.

Mas madalas pa makikita ng mga Kapamilya sina Marian at Dingdong dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagpo-promote nila ng upcoming movie nila na ‘Rewind’ na bahagi ng 2023 Metro Manila Film Festival.

Bonggels!