Lolit umalma sa utang daw ni Albee

May tsikang kumakalat na may more than 100 million pa raw na kulang ang Brightlight Productions ng businessman-politician na si Mr. Albee Benitez sa TV5.

Ilang shows din ang prinodyus ng production company ni Mr. Benitez sa TV network na pinamumunuan ni Mr. Manny V. Pangilinan.

Malapit ang talent manager-entertainment columnist na si Lolit Solis kay Mr. Benitez kaya siya ang inusisa namin tungkol sa tsikang ‘yon.

Kilalang-kilala ni Lolit si Mr. Benitez kaya nagulat siya sa tsikang ‘yon.

“Ha? Ayokong maniwala. Knowing Albee kasi, takot ‘yan sa mga isyu, lalo na sa usapin ng pera dahil public official siya. Eh ang galante nga ni Albee, di ba?

“Kahit mga tao naman ni Albee, tanungin mo sila at sobrang generous siya sa mga tao niya.

“Kahit sa mga artista niya, galante si Albee,” tsika ni Manay Lolit.

Pagdating daw sa pagbabayad sa mga bayarin ng Brightlight Productions ay maasikaso si Mr. Benitez.

“Kahit naman mga taga-showbiz na nakakakilala kay Albee, alam kung paano siya magbayad ng talent fee. Minsan nga magugulat ka pa sa sobrang generous niya, di ba.

“Ang gastos nga ng projects niya, di ba?

“Magaling magbayad si Albee. ‘Yun lang masasabi ko,” tsika ni Manay Lolit.

Isang insider naman ng Brightlight Productions ang inusisa namin tungkol sa intrigang ‘yon.

May paliwanag din ang taong ‘yon.

“Actually, ang alam ko, direct na nag-uusap sina Albee at MVP (Mr. Manny V. Pangilinan). So hindi ko talaga alam ang tungkol diyan.

“Sa ngayon kasi, wala na kaming show sa TV5. Meron kami sa Net25.

“Noong una rin, blocktimer ang deal namin sa TV5 at naging co-producer nga kami.

“So ‘yung kinikita namin sa commercial load, nagre-remit kami sa kanila.

“Pero ‘yung ganyang utang daw, hindi talaga namin alam dahil direct nga usapan nina Albee at MVP,” tsika ng isang tao ni Mr. Benitez.

‘Yun lang!