Taliwas sa polisiya ng gobyerno na huwag makipagnegosasyon sa terorista ang hakbang ng administrasyong Marcos na makipag-usap sa rebeldeng komunista, ayon kay dating Senador Panfilo “Ping” Lacson.

“The Anti-Terrorism Council’s designation of the Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) and National Democratic Front of the Philippines (NDF) as terrorist organizations makes the peace talks proposal inconsistent with the state policy not to negotiate with ter-rorists. One way or the other, one has to give,” saad ni Lacson sa kanyang tweet.

Si Lacson ay nagsilbing chairman ng Senate Committee on National Defense and Security noong 18th Congress at may-akda at inisponsor ang pagpapatibay ng Anti-Terrorism Act of 2020.

Noong 2021, itinuring ng Anti-Terrorism Council ang NDF bilang terrorist group, sa pagsasabing nakumpirma nila ang “probable cause warrant-ing the designation of the group as a terrorist group of persons, organization, or association for having committed, or attempting to commit, or con-spire in the commission of the acts defined and pena¬lized under Sections, 7, 10, and 12 of the Anti-Terrorism Act.”

Matatandaan na pinutol ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang peace talk ng gobyerno sa mga rebeldeng komunista noong 2017 nang lagdaan ang Proclamation No. 360.