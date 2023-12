Joey handang mag-hello sa mga kalaban

Kaya bang patawarin nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon ang pamunuan ng TAPE, Inc.?

At ano nga ba ang gagawin nila kapag nakasalubong nila sa isang event ang mga Jalosjos?

“Actually mahal pa rin namin sila dahil 44 years kaming magkakasama, eh. Sila lang ang hindi kami mahal. Ganun lang `yon, eh.

“Wala kaming sama ng loob sa kanila. Kaya lang sila dapat ang magrespeto.

“Ganun lang `yon. Ang tagal naming magkakasama,” sabi ni Joey.

“Kumbaga, ito naman ay usapang legalidad, usapang moral, eh, wala namang dapat pagpapatawad. Ilagay lang sa tama,” hirit naman ni Vic.

Mas okey ba kung lumapit ang mga dati nilang kasama sa kanila?

“Kahit cheke na lang, okey na! Hahahahaha!” patawang sagot ni Joey.

“Hindi kami humihingi ng ano, ng kahit ano. Ang hinihingi lang namin ay respeto,” sey pa ni Bossing.

“Basta ang sa amin lang, lumingon lang sila sa pinagsamahan namin, at `yun, ibigay na lang nila ang tamang respeto.

“Kapag nagkita kami, hello!” sabi ni Joey.

“Kung maghi-hello? Eh, paano kung hindi?” tanong ni Vic kay Joey.

“Eh, ‘di wrong number! Hahahaha!” sagot ni Joey.

Nakakatuwa nga si Joey na panay nga ang sabi na ‘mabait na sila’ at hindi nila naisip ang maghiganti or what. Ang mahalaga lang talaga sa kanila ay maibalik sa tamang may-ari ang ‘Eat Bulaga’ na titulo.

Siyanga pala, plano rin siyempreng palitan ng TVJ ang logo ng ‘Eat Bulaga’, ha! Na kunsabagay, papalit-palit din naman talaga ang logo, at papalit-palit din naman ang ibang linya sa theme song ng ‘Eat Bulaga’.

(Dondon Sermino)