Joel Embiid humarabas ng 50 points kontra Wizards

TUMIPA si Joel Embiid ng seson-high 50 points para balikatin ang Philadelphia 76ers sa 131-126 panalo laban sa Washington Wizards Miyerkoles ng gabi.

Inilista ni Embiid ang pang-anim na 50-point game ng career. Career-best niya ang 59 laban sa Utah noong November 13, 2022.

Mula sa field ay 19 of 24 ang reigning NBA MVP, 1/2 sa 3s at 11 of 13 sa free throws. Kumalawit pa siya ng 13 rebounds, namigay ng 7 assists kontra 6 turnovers sa loob ng 38 minutes.

“Sometimes your team needs you to be a playmaker, sometimes they need you to score and I felt like it was one of those nights where I had to be aggressive and get it going,” ani Embiid.

Nag-ambag si Tyrese Maxey ng 26 markers, 7 dimes.

Giniyahan ng 25 points ni Jordan Poole ang Wizards.

Mula sa 99-95 deficit pagkatapos ng third quarter, inumpisahan ng Washington ang fourth sa 5-0 blitz para agawin ang manibela sa larong tinampukan ng 22 lead changes at 13 ties.

Binawi ng Sixers ang trangko at lumamang ng walo, naibaba ng Wizards sa 122-119 pero hanggang doon na lang.

(Vladi Eduarte)