International Master Michael Concio, Jr. nagkampeon sa Smart-SCA AGM Chess

NAGKAMPEON si Pinoy International Master (IM) Michael Concio Jr. sa katatapos lamang na Smart-SCA AGM Chess Challenge (Rapid) matapos kalusin si Faizal Andin ng Malaysia sa seventh at final round na nilaro sa Sabah Oriental Kotel sa Malaysia, Miyerkoles ng gabi.

Nakalikom si Concio ng 6.5 points sa event na ipinatupad ang seven rounds Swiss System, kapareho niyang puntos ang kababayang si IM Christian Gian Karlo Arca pero matapos ipatupad ang tiebreak points ay itinanghal na kampeon ang una.

Dalawang Pinoy chessers din ang sumiksik sa four-way tie sa third na may tig-anim na puntos na kinabibilangan nina Jan Clifford Labog na yumuko kay Arca at IM Daniel Quizon na kinalos si Charles Lucas ng host country.

Nagkaroon ng rest day sa Eastern Asia Juniors and Girls Chess Championship 2023 – Open Division kaya nakasali si Quizon sa nasabing one-day tournament na may 10 minutes plus five seconds increment per move format.

Ipinagpatuloy kahapon ang round seven at kasalukuyang nakikipagtagisan ng isip si Quizon kay IM Aditya Bagus Aefan.

