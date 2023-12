Galanza bumomba! Chery warak sa Creamline

Semifinals Game 2 sa Sabado:

(PhilSports Arena/Pasig City)

Best-of-three semifinal series

4:00pm — Choco Mucho vs Cignal HD

6:00pm — Creamline vs Chery Tiggo

BUMOMBA ng doble pigura si power-spiker Jessica Margaret “Jema” Galanza upang mamuro ang Creamline Cool Smashers sa pagbabalik muli sa Finals nang masungkit ang Game 2 ng best-of-three semifinal series laban sa Chery Tiggo Crossovers sa bisa ng straight sets, 25-18, 27-25, 25-22, Miyerkoles ng gabi sa 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Bumuhos ng 17 puntos mula sa 16 atake at isang block ang 27-anyos na tubong San Pedro, Laguna upang pahabain sa 12 sunod na panalo ang Cool Smashers, na sumalo rin sa depensa sa siyam na excellent receptions at pitong excellent digs na nakatakdang makaharap muli sa Sabado sa ikalawang laro sa alas-6 ng gabi.

“During games tinitignan ko lang iyung teammates ko kung gaano sila ka-eager manalo, so sino ba naman ako para sumuko, siyempre ilalaban talaga, iyun ang goal namin sa game,” pahayag ng 2019 Open Conference MVP.

“Grabe sila maglaro iyung mga bata, grabe ang energy, so masayang sabayan din.”

Maagang rumatsada ng puntos galing sa atake ang Cool Smashers sa unang set nang bumitaw ito ng 17 kills laban sa 10 lamang ng Chery Tiggo.

Naging sandalan naman ng Cool Smashers ang three-time conference MVP na si Alyssa Valdez, na tumapos ng 12 puntos, sa mga huling bahagi ng second set nang iniskor nito ang huling tatlong puntos kabilang ang magkasunod na hambalos at service ace tungo sa 18 kabuuang atake na sinamahan ng tatlong blocks, subalit nagawang magpamigay ng 10 puntos mula sa errors.

Nagparamdam na nang todo sa third set ang dating Adamson Lady Falcons heavy-hitter matapos magpakawala ng magkakasunod na atake, habang sumegunda rito si Diana Mae “Tots” Carlos sa 15 puntos mula sa 14 atake, kasama ang 12 excellent digs.

Mahusay ang pagmamando sa opensa ni playmaker Kyle Negrito na may 23 excellent sets, kasama ang tatlong puntos.

Minsang pinataob ng Creamline ang Chery Tiggo noong Nobyembre 28 sa pamamagitan ng four-set win na pinagbidahan pa rin ni Galanza kasunod ng triple-double, habang nalasap ng Chery Tiggo ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo, na pinangunahan ni Ejiya “Eya” Laure na nag-iisang tumapos ng doble pigura sa 18 points mula sa 17 atake.

Nag-ambag naman sina 2022 Reinforced Conference MVP Mylene Paat at Czarina Carandang ng tig-siyam na puntos, habang may tig-11 digs sina libero Jen Nierva at Buding Duremdes.

(Gerard Arce)