Sino raw itong misis ng isang politiko ang luhaan sa inaplayan na prangkisa ng fast food chain?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, binasura raw ng bigating fast food chain ang application ni girl sa hindi malamang kadahilanan.

Hinala ng mga Marites, ayaw ng mga executive na magkaroon sila ng koneksyon sa babae dahil sa hindi magandang imahen nito sa publiko.

Noong wala pa kasing asawa itong girl, marami ang inis sa kanya dahil sa pagiging mahadera nito at social climber. Simula raw nang maging asawa ito ng politiko, nawala na ang lucky charm nito kaya palaging olats sa eleksiyon.

May ilan din ang nagsususpetsa na hindi naman afford ni girl ang pagpapatakbo ng fast food kundi dahil sa datung ng kanyang asawa. In short, inismol ang financial capacity nito.

Walang nagawa ang politiko nang tablahin ng bigating korporasyon ang franchise application ng kanyang misis.

Gusto sana ng politiko na bigyan ng negos¬yo ang kanyang asawa mula sa pinapatakbong negosyo ng pamilya pero mataas ang pride ni misis.

Pintahan n’yo na. Ang misis ng politikong tinabla sa franchise application ng fast food chain ay puwedeng hanapin sa Quezon City.