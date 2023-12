Ellen binida pagka-immature ni Derek

Kuwela ang birthday message ni Ellen Adarna sa kanyang mister na si Derek Ramsay.

Aliw nga ang style ng birthday greetings niya, na mala-biodata o resume, ha! Heto nga ang chika ni Ellen.

Name: Derek Arthur Ramsay

Gender: Male

Relationship Status: Married

Age: Immature!

Zodiac Sign: Sagittarius

Chinese Zodiac: Dragon

Oh, di ba? Aliw much. At heto pa ang kasunod…

“Happy immature birthday my love. My gor! I love you soooo very very very much. You make me feel young, happy, content, lucky and blessed. #wow!” say pa rin ni Ellen.

Oh, bongga, di ba? Na dahil sa pagiging immature ni Derek, naging masaya, bata, kuntento, masuwerte, blessed si Ellen, ha!

“Type na type mo naman!” hirit naman ni Derek kay Ellen.

“Jan ka na lang muna sa immature, kasi konti na lang half a century ka na… after that senior citizen!” sagot naman ni Ellen.

Well, sabi nga, kapag immature ang dyowa mo, in a good way, na parang palaging masaya, na dinadaan sa katatawanan ang lahat ng ganap sa buhay, mas hahaba ang buhay mo.

At siyempre, sabi pa rin, happy wife, happy life!

Bongga!