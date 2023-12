Durian dehado sa 2YO Maiden

SISIKAPIN ng dehadong kalahok na si Durian na pitasin ang panalo sa “National Aids Awarness Month” 2-Year-Old Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Gagabayan ni jockey CB Ardona, makakalaban ni Durian ang mga tigasing sina Shadow Oaks, Sahib, My Sweet Valentine at Lucky Triple Two sa distansiyang 1,200 metro.

Ayon sa mga karerista, posibleng madehado si Durian dahil kasali sina Shadow Oaks at Lucky Triple Two na inaasahang malaking suporta ang makukuha sa takilya.

“Pwedeng manalo si Durian, pero tingin ko mapapalaban siya kina Shadow Oaks at Lucky Triple Two,” ayon kay Arnold Dela Costa, veteran karerista.

Nakalaan ang added prize na P20,000 para sa winning horse owner habang P4,000 naman ang breeder’s purse.

Maaga ang karera ngayong araw, magsisimula ito ng alas-12:30 ng tanghali, tampok ang siyam na karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI).

(Elech Dawa)