Nagsalita na si Department of Finance Secretary Benjamin Diokno kaugnay sa ugong-ugong na papalitan umano siya ni Deputy Speaker at Ba-tangas Rep. Ralph Recto sa puwesto.

Ayon kay Diokno, magsisilbi siya sa DOF hangga’t gusto ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ang pangulo aniya ang nagtalaga sa kanya sa DOF kaya ito rin ang magsasabi kung papalitan na siya sa puwesto.

“I serve at the pleasure of the president. I will work until, as long as I’m needed in the government,” ani Diokno.

Sa paniwala ng kalihim, kuntento naman si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang trabaho bilang pinuno ng kagawaran.

Naunang napaulat na itatalaga si Diokno sa Maharlika Investment Corporation subalit natigil ang ugong-ugong matapos ianunsiyo ng Malacañang ang paghirang kay Rafael Consing Jr. para pangasiwaan ang korporasyon.

Pero muling nabuhay ang espekulasyon na papalitan si Diokno matapos makasama sa delegasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa Amerika si Recto nitong huling linggo ng Nobyembre.

(Aileen Taliping)