Daniel tumulong na, iniintriga pa

Pinasaya ni Daniel Padilla ang mga leukemia fighter patients nitong Miyerkoles sa Play amusement & theme park sa Okada Manila.

Pati pamilya ng mga pasyente ay tuwang-tuwa sa ginawang effort ni DJ para makapiling at mabigyan ng kasiyahan ang mahal nila sa buhay.

Umani ng papuri sa social media ang magandang gesture ng aktor.

Say nga ng isang netizen, “You’re so pure @imdanielpadilla ty for not stopping to love and help kids idol.”

Nakipagkulitan, nakipaglaro at nakipagkuwentuhan ang aktor sa mga bata.

Trending nga sa online world ang pinost ng isang mother kung saan ibinahagi niya ang ilang pictures kasama si Daniel.

Kuwento pa ni mommy @winterfair sa IG, katabi raw nila sa upuan ang ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo at chumika sa kanila.

Ibinahagi rin niya ang naging pakikipag-usap nilang mag-ina kay Daniel.

“DJ: Anong pangalan mo?

“SUMMER: My name is summer

“DJ: Alam mo ba favorite ko ang pangalang summer

“Ako na ang nag reply. Alam ko. Loyal. Smile mode siya.”

Si Summer ang aso ni DJ na sinabi niyang loyal noong magkaroon ng media conference ang ‘2 Good 2 Be True’ na huling teleserye ng KathNiel.

Marami ring netizens ang nakapansin sa tila malamlam na mga mata ni Daniel kahit na pinipilit nitong magpasaya ng mga bata.

“Eyes don’t lie. Pakatatag kayo Kath and Deej, we are just behind you.”

“Grabe ang sad ng eyes ni DJ!”

Kung marami ang pumuri sa maagang pamasko at pagpapaligaya ni DJ sa mga batang may karamdaman, marami rin ang nag-Isip ng hindi maganda at nagkomento ng nega tungkol sa aktor.

“I smell something. Nangangamoy PR move ito.”

“Graveh!!! Galawang damage control!!!”

“The fact that daniel padilla tried to conceal this issue by saying ‘relax lang kayo kathniel/s'(?) and tries to put up a show that everything is just a rumor — is another sign that kathryn bernardo deserves more.”

Oh well, sabi nga damned if you do, damned if you don’t! Hindi talaga natin mapi-please ang lahat ng mga tao, ha!

‘Yun na!

(Ogie Rodriguez)