Chinese vessel binangga bangka sa Mindoro, 5 nasagip

NASAGIP ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard (PCG) ang limang Pilipinong mangingis­da matapos na mawasak ang kanilang bangka nang bundulin umano ito ng isang Chinese bulk carrier noong Miyerkoles sa karagatang malapit sa Paluan, Occidental Mindoro.

Kinilala ng PCG ang limang nailigtas na mangingisda na sina Junrey Sardan, Ryan Jay Daus, Bryan Pangatungam, Cristian Arizala at Joshua Barbas, pawang mga nasa hustong gulang.

Nangyari ang insidente may 25 nautical miles sa kanluran ng Paluan, Occidental Mindoro na bahagi ng West Philippine Sea bandang alas-4:05 nang hapon.

Ayon kay Jaziel Juano, may-ari ng bangkang FBCA Ruel J, nakatali ito sa isang aggregating device sa payao nang bundulin ng malaking barko.

“Nakatali lang sila sa payao nu’ng hapon habang naghihintay ng dilim para mangilaw sa pangisda. Hindi nila akalain dahil payao nga ang tinalian nila na sila ang target ng vessel,” ani Juano.

“Nung malapit na talaga at alam nilang babanggain sila, dun nila ibinaba ‘yung service na bangka at saka sila sumampa para makalayo sa papalapit na barko. Tumalsik nga sila sa impact kahit nandun na sila sa bangka,” dagdag ni Juano.

Ayon kay Capt. Edyson Abanilla, commander ng Coast Guard Oriental Mindoro, tinukoy ng boat captain ang barkong bumangga na may pangalan na Tai Hang 8, isang Chinese cargo vessel na nakatingin lang umano sa binangga nilang bangka habang patuloy sa kanilang paglalayag matapos itong bundulin.

Kinumpirma ng PCG na watawat ng China ang dala ng barkong nakadisgrasya sa bangkang pangisda.

Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, (UNCLAS), responsibilidad ng alinmang barko na nakakita ng insidente na tulungan ang napinsalang bangka.

Inihahanda na ng PCG ang buong ulat sa nasabing insidente.

(Juliet de Loza-Cudia)