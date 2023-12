UMANI ng papuri ang idinaos na bronze sculpture exhibit ng isang Pinay artist sa Barcelona kamakailan.

PInamagatang “Courage,” sinabi ng Pinay artist na si Elaine Bordeaux na sumisimbolo ito sa katapangan

ng mga eskulturang sina Lapu-Lapu, isang batang Aeta at Whang -Od, ang national pride na tattoo artist.

Ginanap ang matagumpay na exhibit sa Philippine Consulate sa Barcelona at Philippine Embassy sa Madrid.

Makikita rin sa mga likha ni Elaine ang tema ng buhay sa Colorado, USA kung saan siya ngayon nakabase.

Isang immigration lawyer si Elaine pero malapit din sa kanyang puso ang sining kung saan niya ginugugol

ang mga oras ‘pag hindi siya abala sa kanyang trabaho.

Bilang isang abogado, masasalamin sa mga obra ni Elaine ang pagnanais niyang ipagtanggol ang karapatan ng mga biktima ng human trafficking gayundin ang mga refugee.

“I was a lawyer for a long time for human trafficking victims, so parang, you know, I just came to a conclusion

na lahat tayo may courage. Courage is what we have every day to get up, and do the things that we have to do

despite the pain, despite the challenges. Courage is what we have to still move on with our lives, despite the illness,” diin niya.