Bernadette tinulungan mamang viral sa socmed

Very touching ang ginawang kawanggawa ni Bernadette Sembrano na mapapanood ngayong Linggo sa ‘Tao Po’ show ng ABS-CBN.

Maaga nga ang pagsapit ng Pasko para kay Romy Manzano, ang viral na tatay na walong oras na nagbisikleta mula Parañaque patungong Maynila, dahil bibigyan sila ni Bernadette Sembrano ng mga grocery at bisikleta.

Nagbisikleta ang 63-anyos na tatay mula sa kanyang tahanan patungo sa isang charity institution sa Maynila kasama ang kanyang dalawang anak na sina Jesrome at Joshua.

Marami nga ang na-touch sa mag-aama nang malaman ang ginawa nila para makakuha lang ng tulong kaya naman bumuhos ang mga donasyon para kay Tatay Romy at sa kanyang pamilya matapos mag-viral ang kanilang mga larawan.

At ngayong Linggo nga ay malalaman ni Bernadette ang kanilang kuwento na magbibigay inspirasyon sa mga manonood.

Samantala, makikipag-ugnayan muli ang Kapamilya reporter na si Sherrie Ann Torres sa matalik na kaibigan at dating mamamahayag na si Andrea Trinidad, na na-diagnose ng sakit na Hemophilia.

Ikukuwento ni Andrea ang tungkol sa pamumuhay niya at ng kanyang anak bilang bleeders, maging pagkawala ng mga kaibigan at pamilya dahil sa sakit.

Idedetalye niya kung paano niya natagpuan ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga taong may kaparehong sakit at pagtatatag ng organisasyon na tumutulong sa bleeders sa kanilang mga medikal na pangangailangan.

Kasama rin si Kabayan Noli de Castro sa ‘Tao Po’ at titikman niya ang mga kakaibang pagkain tulad ng chichaworm, prinitong kuliglig at palaka. Itatampok niya si Aiko Litao, dating saleslady-turned-entrepreneur, na magkukuwento kung paano lumago at umunlad ang kanyang kakaibang food business.

Kaya huwag palampasin ang mga kapana-panabik na kuwentong ito ngayong Linggo sa ‘Tao Po’ tuwing 2:15pm sa A2Z at 6:15pm sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at ABS-CBN News Online.

(Jun Lalin)