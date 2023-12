Belle sumipot sa wedding reception ng sis ni Donny

Nagtataka ang DonBelle fans kung bakit nowhere to be found sa wedding ceremony ni Ella Pangilinan, sister ni Donny Pangilinan, si Belle Mariano.

Ginanap nitong Miyerkoles ng hapon ang kasal nina Ella at Enrique Miranda sa Intramuros, Manila at sa Palacio de Memoria, Parañaque City naman ang venue ng super bonggang wedding reception.

Dumating naman si Belle sa reception, pero medyo late na. Invited naman daw si Belle sa wedding kaya for sure na-block off na ito sa hectic schedule niya. Pero bakit kaya siya late sa wedding reception at absent sa actual wedding ceremony?

Samantala , maraming netizens ang humanga sa ganda ng bride. Gandang-ganda sila sa makeup na ginawa ni RB Chanco, sikat na celebrity makeup artist.

Pinusuan din ng netizens ang bonggang Filipiniana wedding gown ni Ella na gawa ni Rajo Laurel.

Bukod kay Donny, super busy rin sa pag-aasikaso ng guests ang parents ng bride na sina Maricel Laxa at Anthony Pangilinan at iba pa nilang anak.

Spotted sa wedding ceremony at reception sina Gary Valenciano and family, dating Senator Kiko Pangilinan at daughter Miel, Julia Barretto, Claudia Barretto, Dra. Vicki Belo, Doc Hayden Kho, Karen Davila, Ruffa Gutierrez, at iba pa.

Magkababata at magkapitbahay pala sila Julia at Ella kaya present sila ni Claudia sa importanteng event ng mga Pangilinan.

Hinanap naman ng mga faney sa wedding sina Sharon Cuneta, KC Concepcion. Absent din si Sofia Andres, kapatid ng groom ang partner nito na si Daniel Miranda.

Kung matatandaan hindi rin um-attend si Sofia sa Cebu wedding nina Ella at Enrique. Pero present ss dalawang kasalan ang mag-ama nito.

Ano kaya ang mabigat na dahilan ni Sofia at super dedma niya ang dalawang weddings ng ‘brother-in-law’ niya?

Well…

(Ogie Rodriguez)