Bea Borres nganga sa mga isyu kay Andrea

Mas pinili ngayon ni Bea Borres ang manahimik sa isyung nili-link sa hiwalayan nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo ang kaibigan niyang si Andrea Brillantes.

Sa reply ni Bea sa isang TikTok user, sinabi niyang wala silang makukuha sa kanya.

“Mag-asaran tayo dito. Wala kayong makukuha sa’kin. Noong ako salita nang salita, gusto niyong manahimik ako. Sasabihan n’yo akong sawsawera. Tapos ngayong nananahimik ako, kung anu-ano pa ring sinasabi niyo,” sey niya.

Si Bea na isang content creator ang itinuturing ni Andrea na best friend niya.

Una silang nagkakakilala nang magsama sila sa hit afternoon seryeng ‘Kadenang Ginto’.

Matatandaang pinangtanggol ni Bea si Andrea noong maghiwalay ang kaibigan niya at si Ricci Rivero.

Dumating din sa puntong nakipagsagutan ito kay Ricci sa social media.

Sa latest interview ni Bea sa Push Bet ay sinabi nitong dumating na siya sa punto ng buhay niya na dedma na siya sa mga basher.

“Ngayon mas nasasabi ko na ’yung gusto ko sabihin, bahala na kayo. Honestly, hindi ka mananalo sa mga bashers kahit anong sabihin mo, may sasabihin at sasabihin pa rin sila. Sa inyo na yan, go. Basta ako, may gusto akong sabihin, sasabihin ko,” pahayag niya.

“I will keep my peace, basta nasabi ko ’yung gusto ko,” dagdag niya pa.

Pero pagdating sa kaibigan niyang si Andrea ay handa niya itong ipagtanggol gaya ng ginawa raw niya sa isang shoot ng isang show na bawal pang banggitin.

“Kunyari, kahit sa personal, prinroprotektahan ko talaga naalala ko one time nag taping ako tapos tinopic nila si Blythe na ang bata bata pa daw pero she doesn’t act her age. Sinasabi ko talaga, ‘Excuse me? It’s not her fault society perceives her that way.’ Ginanun ko talaga,” kuwento niya.

“Alam yan ng mga brilliants at alam yan ng Twitter na grabe talaga kung iprotekta si Blythe. As in prinoprotektahan ko talaga siya,” sey pa niya.

‘Yun na!

(Byx Almacen)