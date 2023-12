AMINADO ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na nagkaroon ng ‘failure’ sa intelligence gathering kasunod ng pambobomba sa Mindanao State University (MSU) na ikinamatay ng apat na tao at pagkasugat ng 45 iba pa

Gayunpaman, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na iniimbestigahan na nila kung may accountability o kasalanan sa insidente ang kanilang mga tauhan.

Kasunod ito ng pahayag ni Senador Ronald Bato dela Rosa na may posibilidad na sumablay sa intelligence ang mga awtoridad dahil hindi ito na-monitor at kung nakita man ay hindi ito agad naaksiyunan.

Gayunman, iginiit ni Dela Rosa na hindi naman makatarungan na panagutin ang mga awtoridad sa isang bagay na ‘below the radar’.

Sinabi ni Aguilar na iniimbestigahan na rin ng militar ang posibilidad ng pagsasanib puwersa ng Maute group sa Islamic state makaraang akuin umano ng huli na sila ang nagpasabog sa MSU.

Samantala, nauna nang idiniin ng Philippine National Police (PNP) na walang nangyaring failure sa kanilang intelligence gathering taliwas sa pahayag ng AFP na sumablay ang pangangalap ng impormasyon kaya hindi napigilan ang nasabing terorismo.

(Natalia Antonio)