8 Waves Waterpark suportado Keanzel

Sa pagbubukas ng unang Keanzel 3X3 ngayong Sabado, Disyembre 9, sa Bernardo Court sa Quezon City alas-8 ng umaga ay isa ang 8 Waves Waterpark and Hotel sa San Rafael, Bulacan na sumusuporta sa adhikain ng liga na mailayo ang mga kabataan sa masasamang bisyo at maglaro na lang ng sports na basketball.

Hindi iba sa 8 Waves owner na Hernandez Family ang basketball dahil mayroon silang promising na anak na naglalaro din sa MPBL Juniors sa Mandaluyong Microsmith squad na si Thomas Hernandez.

Isang all-around player ang bata na pwedeng maglaro sa uno, dos at tres na posisyon, isa siya sa inaasahan ng Mandaluyong team noong nakaraang 14U division at malamang ay aakyat na rin ito next season sa MPBL Juniors 16U division dahil angat na rin siya sa edad niya na katorse.

Binabati ko ang 8 Waves Waterpark and Hotel sa Bulacan na suportado ang Keanzel 3X3.

***

Grabe ang labanan sa UAAP championship na ginanap sa Smart Araneta Colisrum kung saan nagwagi ang De La Salle laban sa University of the Philippines.

Hanggang dulo ay hindi mo alam kung sino ang mananalo.

Pero dahil sa breaks of the game ay nagwagi ang La Salle.

Binabati ko ang isa sa todong nakasuporta sa team na si Atty. Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte-Carpio.

Congrats din kay MVP Kevin Quiambao at sa nagdala dito sa La Salle para mabuo ang team, siyempre kay coach Topex Robinson.

Pero saludo rin ako kina coach Goldwyn Monteverde at coach Bo Perasol sa magandang programa nila sa UP.

Binabati ko sina Relly Adrineda Oxap at Hazel Toralba Dela Cruz Ofashion, Kapitan Jhun Mendoza, Mikko Vergara, Lito Mendoza & Emily Mercado ng 428 Resort para sa Team Cabanatuan.