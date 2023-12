Venky Jois, NorthPort lalong ibinaon Converge

NAGLIYAB ng 39 points si Venky Jois at ibinaon ng NorthPort ang Converge 111-95 sa PBA Philippine Cup sa PhilSports Arena Miyerkoles ng gabi.

Naka-15 points sa first half si Jois, nang magsimulang kumayod pagbalik mula sa break ay humarabas ng 24 – 13 sa fourth quarter para siguruhin ang pangalawang sunod na panalo ng Batang Pier tungo sa 4-2 card.

Kahit ang bagong import ng FiberXers na si Jamil Wilson, hindi napigil si Jois sa 10 of 16 shooting sa second half. May sahog pa siyang 21 rebounds, 6 assists, 4 blocks.

Halatang may iniindang pananakit ng hita si Jois pero hindi nagpaawat.

“Coach just said for us to play hard,” ani Jois. “We hustled them, I just have to attribute to practice hard every single day, be ready for the moment.”

Bumakas si Arvin Tolentino ng 18 points, 13 kay rookie Cade Flores at may 12 si Joshua Munzon.

Pinasibat na ng Converge si Tom Vodanovich, kinuha ang dating NBA player na si Wilson at tumapos ng disenteng 30 points, 13 rebounds sa kanyang PBA debut pero hindi naihatid ang FiberXers sa unang panalo sa pang-anim na laro.

And 16 points na lang ni Mike Nieto ang naka-double digits sa Converge.

Mula sa 27-27 deadlock pagkatapos ng first quarter, lumayo ang NorthPort 58-48 sa break at hindi na bumitaw.

(Vladi Eduarte)