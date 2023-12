Vanie Gandler, Cignal HD reresbakan Choco Mucho

Mga laro Huwebes: (Philsports Arena)

Game 1/ Best-of-three semifinals

4:00pm — Creamline vs Chery Tiggo

6:00pm — Choco Mucho vs Cignal

MAITUTURING na malaking karagdagan sa arsenal ng Cignal HD Spikers si rookie spiker Vanessa “Vanie” Gandler upang maging matagumpay sa pagbanat sa opensa, lalo pa’t magagamit nang husto kontra sa mainit na Choco Mucho Flying Titans sa pagsisimula ng sarili nilang best-of-three semifinal series sa tampok na sagupaan ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Matapos siguruhin ang pwesto sa Final Four kasunod ng pangwawalis sa Gerflor Defenders nitong Martes, nakahanda nang makabawi ang HD Spikers sa Flying Titans na minsang nangwalis sa kanila sa preliminary round sa paghaharap sa main game sa alas-6 ng gabi.

Bago rito ay masasaksihan muna ang paghaharap ng defending champions at unbeaten na Creamline Cool Smashers laban sa humaharurot na Chery Tiggo Crossovers sa pambungad na laro sa alas-4 ng hapon.

Aminado ang 22-anyos na dating Ateneo Blue Eagle na hindi na magiging madali ang kakaharaping laban pagpasok ng semifinals lalo pa’t matindi ang kakaharping koponan na tumalo sa kanila noong Oktubre 26 sa 21-25, 19-25, 18-25 sa Ynares Center sa Antipolo City.

“Coming into the semis, it’s really going to be more challenging, everyone wants it, so yeah, we’re just going to work on this one, hopefully, we make it,” wika ng Filipino-American spiker.

Sa huling laro ng Cignal ay kumana ang 5-foot-9 hitter ng walong puntos, habang sa paghaharap kontra Choco Mucho ay nangapa ito sa kontribusyon sa anim na puntos lamang, kaya paniguradong gigil na makabawi ito.

Maituturing na isa sa mga matitinding spiker si Gandler na 8th sa scoring na may kabuuang 142 mula sa 126 spikes, siyam na blocks at pitong services, habang ang mga hataw nito ay nakapwesto sa pang-anim mula sa 34.2391 successful rate.

Tiyak namang makakatulong ni Gandler sa opensa si last conference MVP Frances Molina, kasama sina Jovelyn Gonzaga, Roselyn Doria, Marivic Meneses, Geneveve Gozum, Jerrili Malabanan, Toni Rose Basas at two-time best setter Angelica “Gel” Cayuna.

Makakaharap naman Cignal ang isa sa mainit na koponan na may 10-game winning streak na Choco Mucho na pinagbibidahan ni Cherry Ann ‘Sisi’ Rondina, katulong sina Kat Tolentino, Isa Molde, Maddie Madayag, Aduke Ogunsanya, Bea De Leon, Caitlin Viray at ace playmaker Deanna Wong.

(Gerard Arce)