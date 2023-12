Natunghayan ng mga manonood nitong Miyerkoles ang banggaan ng “Eat Bulaga” sa magkaribal na istas¬yon ng TV5 at GMA-7.

Sa programang “E.A.T” nina Tito, Vic at Joey at TV5, ginamit na nila ang pamosong jingle ng “Eat Bulaga” matapos maglabas ng desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines na sila ang tunay na may-ari ng trademark at hin-di ang Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.) ng mga Jalosjos.

Nauna nang sinabi ni Vic Sotto sa press conference na gagamitin na nila ang jingle dahil mahirap nga namang kantahin ito sa kabilang programa dahil sa linyang “Sina Tito, Vic at Joey”.

Nanawagan pa ang tatlo sa TAPE na respetuhin na lamang ang desisyon ng IPOPHL at huwag nang iapela ang desisyon dahil maaaring umabot pa ito sa Court of Appeals hanggang Supreme Court.

Sa programang “Eat Bulaga” naman sa GMA-7, nanindigan ang host na si Paolo Contis na mahaba pa ang laban at wala pang pinal na desisyon ang IPOPHL.

“Mga Kapuso, mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Okay?” diin ni Contis.

“Pero ito lang po ang pangako namin – anuman ang mangyari, ang nasimulan po namin na tulong at saya ay itutuloy lang po namin araw-araw. Dahil ‘yon naman po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw. Kayo po ang dahi-lan kaya nandito kami,” dagdag pa niya.

Sundot naman ni Winwyn Marquez: “Kaya tuloy ang Pasko na pinakamasaya.”

“Dito lang ‘yan sa tahanang pinakamasaya!” sigaw naman ni Betong Sumaya at iba pang hosts.

“Teka, teka, hindi ‘yan ang title natin,” wika ni Contis bago sila sabay-sabay sumigaw ng “Ito po ang Eat Bulaga!!!”