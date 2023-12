Pinagtibay ng House Committee on Legislative Franchises ang isang resolusyon na nanawagan sa National Tele-communications Commission (NTC) na suspendihin ang operasyon ng Sonshine Media Network International (SMNI) dahil sa paglabag nito sa termino ng kanilang prangkisa.

Inaprubahan ni Committee chairperson at Parañaque City Rep. Gus Tambunting ang mosyon na pagtibayin ang House Resolution 1499 na akda ni PBA party-list Rep. Margarita Nograles.

Sa pagdinig nitong Martes, sinabi ni Nograles na nabigo ang SMNI na sundin ang mga termino na nakasaad sa prangkisa nito. Ang SMNI ay nago-operate sa ilalim ng congressional franchise na ibinigay sa Swara Sug Media Corporation noong Agosto 2019 batay sa Republic Act 11422.

Iginiit ni Nograles na mayroong responsibilidad ang SMNI na tiyakin na hindi magagamit ang istasyon at pasilidad nito sa pagpapakalat ng maling impormasyon.

“As we have heard in today’s (Tuesday) hearing, there are several instances where SMNI peddled fake news against cer-tain public officials. They themselves are not denying these instances,” sabi ni Nograles.

Nagsasagawa ng imbestigasyon ang komite kaugnay ng pagpapakalat umano ng SMNI ng maling impormasyon at red-tagging. Nabanggit din ang pagkabigo ng SMNI na ipaalam sa Kongreso ang pagbabago sa pagmamay-ari nito at ang pag-alok sa publiko ng hindi bababa sa 30% ng outstanding stock nito na nakasaad din sa termino ng prangkisa.

Sinabi naman ni Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel na malaki ang posibilidad na makansela ang prangkisa ng SMNI.

“There is a really big possibility [of] revoking,” wika ni Pimentel. “It is now up to the National Telecommunications Com-mission whether they will act on it.”

(Billy Begas)