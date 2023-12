Sharon, Gabby handa na sa next chapter

Hindi pala repeat ng ‘Dear Heart: The Concert’ ang magaganap sa Mall of Asia Arena on February 12.

Kuwento sa amin ng producer na si Nancy Yang, next chapter ng mga kaganapan kina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion ang mangyayari.

Baka nga raw hindi ‘Dear Heart’ ang maging title ng February 13 concert ng pinakasikat na love team noong 80s.

Magmi-meeting pa raw tungkol sa concert na ‘yon.

Pero handa na raw sina Sharon, Gabby para sa next chapter ng kanilang reunion concert.

“Surprise pa. Magmi-meeting pa lang kami. Malalaman pa lang,” sey ni Nancy.

Sa isang interbyu naman ay natanong si Sharon kung handa na ba siyang magkaroon ng USA at Canada concert with Gabby at game naman daw ang Megastar.

Hindi pa nga lang matiyak ni Sharon kung okey na rin ang schedule ni Gabby.

Pero for sure raw, magko-concert tour abroad si Sharon sa 2024.

Naku sana matuloy nga sa USA at Canada ang concert tour nina Sharon, Gabby dahil abanger na ang fans nila sa dalawang bansang ‘yon, ‘noh?!

‘Yun na!