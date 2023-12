Sean, Raven masalimuot pag-unfollow

Napuyat ang mga netizens sa isyung in-unfollow nina Sean Tristan at Raven Rigor ang isa’t isa sa Instagram, ha!

Napansin ng netizens ang pag-unfollow-han ng dalawang Star Magic artists matapos na sunod-sunod na pagpo-post ni Sean sa X (dating Twitter) tungkol sa mga kaibigang sinaktan at niloko siya.

“Once a cheater, always a cheater. I forgave you thrice. I’m done,” unang post ni Sean.

Sa sumunod na post ay nagbigay siya ng context clues at ang una nga ay ang key art ng kantang ‘Bulalakaw’ ng P-Pop idol boy group na BGYO.

May caption itong, “0:27-0:40 🙂 happy?”

Nang magtanong ang netizen kung ano ang ibig sabihin ng timestamp caption niya, ang naging sagot ni Sean ay, “Who sang that part?”

Base nga sa naging sagot ni Sean ay si BGYO Gelo ang tinutukoy niyang kumanta ng part na iyon.

Sinabi rin niya na dalawa ang nanloko sa kanya.

“You used to be my friend. I’ve been betrayed by two people in my life.”

Ni-like rin ni Sean ang mga post ng netizens tungkol kina Raven at BGYO Gelo.

Nilinaw naman ni Raven sa kanyang post sa X na magkatrabaho lang sila ni Sean at hindi siya ang tinutukoy nito na cheater.

“Just to be clear, Sean and I are only co-workers. Hindi po yun patungkol sa akin, we are bestfriends off cam. I know the context of the tweet and kung sino ’yun. So I got surprised when people tagged me in it. My intentions are pure, let’s not jump into conclusions.”

Inamin naman ni Raven na hindi sila “in good terms recently” ni Sean kaya nag-unfollow sila since last week.

Ang dahilan daw ng pag-unfollow nila ay tungkol sa “personal problems in our circle and NOT because of the cheating news that’s been spreading around.”

Sa huli niyang tweet ay sinabi nito na, “Huwag po tayo magpabiktima sa fake news… Mali po kayo ng tao na naiisip.”

Ilang minuto lang after mag-post ni Raven ay nag-post si Sean ng, “liar.”

Kaninang umaga naman ay nag-post sa X si BGYO Gelo.

“Anu po meron whahhahah,” sey niya.

Sa ngayon ay deleted na ang mga posts nina Sean at Raven kagabi.

Ang post ni Sean na, “My heart hurts,” ang tanging post kagabi na hindi niya nabura.

Nakakaloka lang talaga ang misunderstanding nila na sana maayos dahil sayang naman ang magandang tambalan nila na nagsimula sa ‘Beach Bros’ hanggang sa ‘Dirty Linen’ at ‘Fractured’ kung saan ay naghalikan pa sila, ha!

(Byx Almacen)