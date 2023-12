NAPA-WOW ang ilang celebrity sa latest Instagram post ni Kathryn Bernardo dahil sa orange nitong buhok.

“Strong, fierce woman” ang parang gustong iparating na mensahe ni Kat tungkol sa kanyang katauhan ngayon sa bagong kulay ng kanyang buhok.

“I hope Santa still recognizes me with my orange hair” ani Kat sa kanyang caption.

Umabot na ang post sa 1.7 milyong like at heart reaction sa loob lang ng anim na oras.

Nagpaabot naman ng positibong komento ang mga kapwa artista at tagahanga ng aktres.

“Ofcors pretty!!!!” say ni Jolina Magdangal.

“Baka Kathryn yarn” sabi naman ni Angeline Quinto.

“BEAUTIFUL” ang nasabi naman ni Ivana Alawi.

“Super beautiful! We love you @bernardokath,” dagdag naman ng isang fan.

Nag-trending ang aktres dahil sa pag-amin niya kamakailan na hiwalay na sila ng long-time partner at ka-loveteam niyang si Daniel Padilla.

(Vince Pagaduan)