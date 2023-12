Sarah, Matteo ‘gagawa’ ng baby sa Spain

Sa gitna ng samut-saring hiwalayan sa showbiz, kinaaliwan at kilig-kiligan ang netizens sa latest Instagram post ni Matteo Guidicelli.

Pinost kasinni Matteo ang sweet photos nila ni Sarah sa San Sebastian, Spain.

“Few more pictures from our Spain trip! San Sebastian was indeed memorable! Where to next my love?” sey ni Matteo.

Umay na raw ang netizens sa walang tigil na hiwalayan sa showbiz kaya parang a breath of fresh air ang AshMatt.

“Buti na lang may AshMatt. Love you both!”

May nag-wish din na sana magka-baby na raw ang dalawa after ng kanilang mala-honeymoon sa Spain.

“Please lang wag kayo makiuso, stay in love! Sana baby soon!”

Ang bongga ni Matteo, ha. Kahit super busy sa promo ng kanyang MMFF movie na ‘Penduko’ at mga TV shows ay may time pa rin siya na ipasyal ang kanyang misis.

‘Yun na!

(Ogie Rodriguez)