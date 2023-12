Saludo sa TVJ Raffy Tulfo nagsalita sa reklamo kay Yassi Pressman

Super fresh ni Senator Raffy Tulfo nang makita namin sa isang event/awards night nitong Martes ng gabi.

Sabi nga, parang hindi napapagod, at tila hindi rin tumatanda si Sen. Tulfo, na una naming na-meet sa Christmas party ng Abante, mga dalawang dekada na ang nakararaan.

“Ang sikreto, totoo ito, hindi ko kayo bobolahin. ‘Yun bang meron kang natulungan na tao, and then, you made a difference in his/her life. And then, umiiyak ‘yung tao dahil solve na ang problema nila.

“Pagtulog ko sa gabi, ang sarap, kasi may nagawa ako sa kanila, napasaya mo sila, napaiyak sila sa tuwa, ang sarap sa pakiramdam,” sey ni Sen. Tulfo.

Maraming tubig, huwag masyadong magbasa ng mga social media, at matulog ng maaga (kung kaya raw), huwag masyadong isipin ang mga problema, ‘yan daw ang sikreto kung bakit hindi siya tumatanda.

“Ang social media puro problema, mapapakunot noo ka. At kung nag-i-enjoy ka sa mga ginagawa mo, mababale-wala ang problema.”

Anyway, inusisa nga namin kay Sen. Tulfo ang tungkol kay Yassi Pressman, na inireklamo ng isang driver, na nakabanggaan nga ng driver nito kamakailan. Na ang kasunod na balita nga ay tila hindi na `yon ang driver ngayon ni Yassi.

“Umamin naman si Yassi na nagkaroon ng problema, hindi sa kanya, kundi sa driver niya. And I’m glad na inayos agad ni Yassi.

“So, thank you kay Yassi, dahil inayos niya agad ang problema, at binayaran niya ang driver,” sabi pa ni Sen. Tulfo.

Pero, mas mahirap ba sa kanya kapag medyo sikat din ang inirereklamo ng mga ordinarsyong tao, tulad nga nitong kay Yassi?

“Sa akin kasi, whether sikat o celebrity o hindi, basta nakita ko na valid ang complaint, legit, tinatanggap ko at inaaksyunan ko. ‘Yun naman talaga ang tema ng show ko,” sabi niya.

Kinuha rin namin ang opinion ni Sen. Tulfo tungkol kina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, na nagwagi nga laban sa TAPE, Inc. sa pag-angkin sa pangalan ng ‘Eat Bulaga’.

“Saludo ako sa kanila! Sila talaga ang rightful owner ng ‘Eat Bulaga’.

“I’m very humbled kasi noong lumipat sila sa TV5, una silang nagpa-interview sa akin. Idol ko sila, even noong high school o college na ako, pinapanood at idol ko na sila.

“And boom, nasa harap ko sila. Mga higante sila.

“Kaya TVJ, congrats you really deserve it. Idol ko sila. Pinapasaya nila ang mga tao mula Luzon, Visayas, Mindanao, kaya saludo ako sa inyo,” sabi na lang ni Sen. Tulfo.

Siyanga pala, sa ‘Real Robust Challenge Awards Night, na ginanap sa Cork Elite, Taguig City ko nakita si Sen. Tulfo, na kung saan ay siya nga ang nag-award sa nanalo ng premyong P1M, na napanalunan ng Vin FPV, dahil sa rami ng views.

Malaki raw ang naitulong ng Robust sa show niya, na ang nakukuha nga raw niyang endorsement fee, majority noon ay binibigay niya sa mga humihingi ng tulong sa kanya.

At siyempre, ginagamit naman niya ang Robust, lalo na sa kanya, na palagi raw siyang pagod.

“Palagi akong stress, at pag-uwi ko ng bahay, pangit naman kung sasabihin ko kay misis na stress ako, huwag akong guluhin. Baka sabihin, may ginagawa akong kalokohan.

“Kaya para ipakita ko sa kanya, ayan ang Robust, at okey kami,” nakangitiing sabi ni Sen. Tulfo.

Bongga!

(Dondon Sermino)