Rose Jean Ramos sinungkit 3 silver sa IWF Grand Prix

TATTLONG pilak na medalya ang agad binuhat ni Rose Jean Ramos sa women’s 45kgs category nitong Martes (Miyerkoles sa Manila) upang simulan ang kampanya ng Pilipinas sa International Weightlifting Federation (IWF) Grand Prix II na ginaganap sa Aspire Center sa Doha, Qatar.

Binuhat ng 18-anyos mula Zamboanga City ang kabuuang 155kgs mula sa 70kgs sa snatch at 85kgs sa clean and jerk.

Ang mga gintong medalya ay napunta kay Won Hyon Sim ng South Korea, na nagrehistro ng kabuuang pagtaas ng 181kgs (82-99).

“Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil hindi niya kami iniwan ng ate ko (Rosegie). Nagpapasalamat din po ako sa mga coaches at team ko po dahil palagi silang nariyan para sa akin, sinusuportahan nila kami,” sabi ni Ramos.

Ang torneo ay isang qualifier para sa Paris Olympics sa susunod na taon.

Si Ramos, na sumali sa national training pool noong 2018, ay nanalo ng World Youth Weightlifting Championships nang dalawang beses.

Noong nakaraang taon sa Mexico, nakuha niya ang mga gintong medalya sa clean and jerk (85kgs) at kabuuang (155kgs) at pilak sa snatch (70kgs), taong 2021, pinamunuan niya ang snatch (67kgs), pumangalawa sa clean and jerk (80kgs) at nakakuha ng pinakamahusay na kabuuang (147kgs) nang isagawa ang torneo sa Jeddah, Saudi Arabia.

Si Ramos, na nag-aaral sa Mampang National High School, ay nagsasanay kasama si national coach Allen Jayfrus Diaz sa nakalipas na pitong taon.

(Lito Oredo)