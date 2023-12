Robb Guinto kinilig kay Sen. Tulfo

Kinilig si Robb Guinto nang makita niya ng personal si Senator Raffy Tulfo.

Ramdam na ramdam mo nga ang kilig kay Robb habang kinukuwento ang pagtatagpo nila.

“First time ko lang po siyang makita. Nakakatuwa po kasi, napapanood ko lang siya sa YouTube, sa TV, tapos ngayon na-meet ko na siya ng personal.

“Nakakataba ng puso. Hahahaha!” sabi ni Robb.

Yes, nagkita nga sina Robb at Sen. Tulfo sa ‘Real Robust Challenge Awards Night’, na ginanap sa Cork Elite, Taguig City.

Si Robb nga ang nag-host, habang si Sen. Tulfo naman ang nag-abot ng premyo na P1M, na napanalunan ng Vin FPV, dahil sa rami ng views.

Anyway, sa unang tingin nga ay parang hindi sexy star si Robb, although outstanding naman talaga ang kagandahan, kaseksihan niya. At hudyat na ba ito na unti-unti na siyang iiwas sa paghuhubo?

“Hindi naman sa iiwas na sa pagpapa-sexy. Ako kasi, nag-start pa lang ako sa Viva, sinabi ko na agad kung ano ang mga bawal, like no touching of boobs, at no tongue kapag nagki-kiss.

“Karapatan naman naming mga artista `yon, na magkaroon ng mga limitaions. Hindi naman porke naghuhubad kami, igo-go na namin lahat.

“Nagtatrabaho lang kami ng maayos, kaya sana igalang din naman nila kung ano ang magiging desisyon namin,” sabi ni Robb.

Masuwerte nga raw si Robb na sa mga ginawa niyang pelikula sa Vivamax ay walang umabuso sa kanya.

At kapag sina Josef Elizalde at Jiad Arroyo ang mga kaeksena ay safe na safe talaga siya.

“Best friends ko po kasi sila, kaya safe na safe ako,” sabi ni Robb.

Well…