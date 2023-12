Reynalyn Ferrer Finals MVP! UST kampeon uli makalipas ang 17 taon, pinatalsik sa trono ang National University

MATAPOS ang 17-taon ay muling naibalik ang korona sa Espana – at ito’y naisakatuparan kasunod ng matapang na lay-up ni guard Aneglina Villasin sa mga huling segundo ng laro upang magsilbing winning basket para sa University of Santo Tomas Growling Tigresses upang tapusin ang pitong taong pamumuno ng National University (NU) Lady Bulldogs sa pamamagitan ng 71-69 winner-take-all Game 3 ng best-of-three series ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s basketball tournament nitong Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Hinirang namang Finals MVP si graduating Reynalyn Ferrer sa kanyang double-double performance na 19 puntos, 14 rebounds, dalawang assists at isang steal.

Hindi alintana ang malaking kalamangan ng Lady Bulldogs sa pagpasok ng fourth period, unti-unting trinabaho ng Growling Tigresses na maibalik sa dikitang laban ang laro, higit na sa mga huling sandali ng fourth period nang limitahan lamang sa walong puntos ang dating defending champions.

Magkasunod na lay-up ang isinalpak nina Kent Pastrana na nagsilbing panabla sa 69-69 sa nalalabing 26 segundo at ang basket ng Filipino-American guard na si Villasin sa nalalabing 11.8 segundo upang makuhang muli ang kalamangan.

“It’s so amazing and its feels great. It was honor and pride for UST and we cannot do it alone without the huge help of the coaching staff, teammates and all our supporters. Totally it’s a team effort,” pahayag ni Villasin, na tumapos ng kabuuang 12 puntos, kasama ang apat na rebounds, dalawang assists at tig-isang block at steal.

Huling beses nagkampeon ang Growling Tigresses noong 2006 sa panahon nina Marichu Bacaro at Rem Buenacosa sa ilalim ni coach Peque Tan, habang ito rin ang huling taon na nagkampeon ang men’s basketball team sa unang taon ni coach Pido Jarencio.

“I told the girls we we’re down by 15 big points, I just told the girls to never quit and keep fighting and this is the result, naibalik namin ang korona sa Espana,” pahayag ni head coach Haydee Ong.

Naputol naman ang pitong sunod na taong pagrereyna ng Lady Bulldogs na pinamunuan ni Kristine Cayabyab sa 18pts at apat na rebounds.

Sumegunda sina Princess Fabruada sa 13 points at apat na boards at Karl Pingol sa 11 points, anim na rebounds at tatlong assts.

Nagreyna naman sa rebounding si Angelica Surada sa 12, kasama ang siyam na puntos, apat na steals, tatlong assists at dalawang blocks, kasama si Stefanie Berberabe sa 11 rebounds at siyam na puntos.

(Gerard Arce)