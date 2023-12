Pokwang game pumatol sa bading

Sa tema ng pananalita ni Pokwang, mukhang okey lang sa kanya na magkadyowa ng beki, ha!

Matapos nga ang relasyon nila ni Lee O’Brian, mas magiging mapili na nga si Pokwang sa dyodyowain niya.

Pero tinanong nga siya kung possible bang ma-in love siya sa isang bading?

“Ang pag-ibig naman, kahit ano pa `yan, kapag dumating sa iyo, as long as totoo naman ang pag-ibig, lahat naibibigay sa iyo. Hindi kasi natuturuan.

“Kapag nandiyan na, marami talaga ang natatanga sa pag-ibig. Hindi natin kayang kontrolin.

“Ako, sabi ko nga, it doesn’t matter kung bakla, tomboy, basta mamahalin kami ng mga anak ko, okey ako,” sabi pa ni Pokwang.

Tukso naman ni Eugene kay Pokwang.

“Ganun ka na sis? Grabe ka na! Umabot ka na sa ganun!

“Ngayon ko lang narinig sa iyo ‘yan!” sabi ni Eugene.

“Hindi na importante ang gender ngayon! Ang importante ‘yung pagkatao, kung ano ang nasa loob!” sabi pa ni Pokwang.

“Pasabog naman ang chika mo. ‘Yan ang headline bukas!

“Pero ako naman, I’m not saying we have the license, ha! Because I’m from the theatre, na expose kami to everything.

“I’m very passionate. I’m very open.

“During the time that I’m just doing more of the theatre, ewan ko, parang ang orientation namin ay try natin ang isa’t isa. Hindi ko na ililihim sa inyo, ‘no!

“Pero hindi naman talaga love `yon. It’s just because you’re young, at ang dami mong energy. And I don’t regret that. I’m very proud of that. So, kami-kami rin. Wala, okey lang!” saad ni Eugene.

Sa puntong ito ay gustong halikan ni Pokwang si Eugene sa labi, pero nandiri si Eugene.

“Nakakadiri. Sabi ko nga noong kabataan ko pa `yon, noong may energy pa ako. Wala na akong energy ngayon na magsubok-subok!

“Pero ang daming bading kasi ngayon na talagang mai-in love ka sa kanila, eh. Kasi ang ku-cute, ang ta-talented. So, hindi mo rin naman masisisi. Nasa preference mo `yon!” chika ni Eugene.

Na-link siya kay Direk Andoy Ranay noon, di ba?

“Wala naman `yon, chika-chika lang `yon!” sabi ni Eugene.

Well, pasabog nga ang mga chika ni Eugene at Pokwang sa presscon ng ‘Becky & Badette’ na dinirek ni Jun Lana, at prodyus ng The IdeaFirst Company ni Perci Intalan. Ang bongga nga, na sa trailer pa lang, ramdam mong magiging paborito ito ng mga manonood, dahil matatawa ka talaga sa kagagahan ng mga eksena.

Eh, dagdag na kabaliwan pa ang pag-aagawan nila sa karakter ni Romnick Sarmenta, na ang pangalan ay Pepe Fenis, ha! Kaloka!

(Dondon Sermino)