Pinoy teen golf prodigy David Charles Serdenia bibigyang-suporta ng Globe

SUPORTADO na ng Globe ang 15-anyos na golf prodigy na si David Charles Serdenia sa patuloy nitong pag-aalaga para sa kinabukasan ng Philippine sports.

Ang inisyatiba na ito ay sumasalamin sa malalim na pangako ng kumpanya sa pagpapaunlad ng mga umuusbong na talento at pagbibigay katuparan sa kanilang mga pangarap, na binibigyang-diin ang dedikasyon nito sa pag-aalaga sa susunod na henerasyon ng mga natatanging indibidwal.

Si Charles, na anak ng isang caddie at gumagawa ng mga tagumpay sa komunidad ng golfing, ay naghahangad na sumali sa pambansang koponan at kumatawan sa Pilipinas sa buong mundo.

Ang kanyang kahanga-hangang tagumpay sa katatapos na boys junior division ng NGAP Beverly Place Open sa Pampanga ay nagpatingkad sa kanyang pambihirang kakayahan at dedikasyon.

Sa kabila ng kanyang murang edad, ang paglalakbay ni Charles ay parehong nagbibigay-inspirasyon at mapaghamong sport. Ang self-taught na atleta ay unang nagkaroon ng pagmamahal sa golf sa edad na pito ngunit agad naharap sa maraming mga hadlang, lalo sa pananalapi, na nagpilit dito ipagpaliban ang kanyang ambisyon sa golf sa loob ng higit sa dalawang taon.

Gayunpaman, ang ina ni Charles, si Ana Maria, na isang dedikadong caddie sa loob ng 25 taon, ay ginawa ang makakaya upang suportahan ang kanyang ambisyon at kahit na humiram ng pera upang mabayaran ang mga bayarin sa torneo.

“Noong pandemya, habang nagtatrabaho bilang isang caddie, nakita ko siyang nagsasanay. Araw-araw, umulan man o umaraw, nandiyan siya sa putting green, nagpi-pitch. Sinabi ko sa sarili ko na talagang gustong maging golfer ng anak ko. Hinayaan ko siya, ” sabi ng mapagmahal na ina.

Sa kabutihang palad, ang komunidad ng golf ay nag-rally sa likod ni Charles, na nagbibigay ng tulong pinansiyal at nag-donate ng mga kagamitan, kabilang ang mga club, bag, kamiseta at sapatos.

Si Ernest Cu, Globe President at CEO, ang unang nakaalam tungkol sa kwento ni Charles at kinilala ang kanyang potensiyal sa sport. Sumunod naman ang Globe para magbigay ng suportang pinansiyal para sa binatilyo upang lalo pang mahasa ang kanyang kakayahan at teknik.

“Ang pagsuporta kay Charles ay makakatulong sa paghubog ng kanyang batang talento. Ang kanyang pambihirang katatagan at katatagan sa harap ng mga nakakatakot na hamon ay naglalaman ng pinakadiwa ng determinasyon na sinisikap naming pagyamanin. Kami ay nasasabik na gumanap ng isang papel sa kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay at sabik na umasa na panoorin siyang lumaki. hindi lamang bilang isang manlalaro ng golp kundi bilang mapagkukunan din ng inspirasyon para sa marami,” sabi ni Ernest Cu, Globe Group President at CEO.

(Lito Oredo)