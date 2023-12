Nasa maayos na kondisyon si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kahit na nagpositibo ito sa COVID-19.

Ito ang inihayag ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Cheloy Garafil matapos matanong sa kondisyon ng presidente na kasalukuyang nasa isolation.

Ayon kay Garafil, may nakatakdang teleconference ng pangulo nitong Miyerkoles nang hapon.

“He is doing well. He has a scheduled teleconference this afternoon,” ang maiksing Viber message ni Garafil.

Naunang inihayag ng Palasyo na mananatili sa isolation ng limang araw ang presidente bilang protocol sa mga tinata-maan ng COVID-19.

Sa kabila ng pagpositibo sa virus, tuloy ang paggampan ng presidente sa kanyang trabaho sa Malacañang.

(Aileen Taliping)