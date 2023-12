ABOT sa 236,000 puno ang itinanim ng Department of Education (DepEd) kahapon bilang pamaskong handog para sa mga kabataan.

Tinawag ang programa na ‘DepEd 236,000 Trees – A Christmas Gift for the Children’ at nilahukan ito ng nasa 47,678 pampublikong paaralan sa buong bansa.

Layon ng DepEd na isulong ang environmental preservation at turuan ang mga kabataan na magkaroon ng responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan.

“This initiative aims to promote environmental preservation and instill environmental responsibility among Filipino children and serves as a gift from the Department to ensure a clean and green environment for Filipino children and future generations,” dagdag pa ng ahensiya.

Alas-otso nang umaga nang i-livestream ang aktibidad sa official Facebook Page, YouTube channel at website ng DepEd Philippines.

(Vincent Pagaduan)