New York Yankees bet si Yoshinobu Yamamoto

INTERESADO ang New York Yankees kay Japanese ace pitcher Yoshinobu Yamamoto.

Dati nang nagkita sina Yankees manager Aaron Boone at si Yamamoto, pero wala pang naganap na usapan maliban sa pagpapakilala sa isa’t isa.

“I’ve met him once before in the past actually, and I do plan on meeting him again, yes,” ani Boone nitong Martes sa annual winter meetings ng Major League Baseball.

Itinuturing na prized international free agent ngayong offseason si Yamamoto. Sa seven seasons sa Japan, naglista ng 68-29 win-loss record ang 25-year-old right-hander.

May scouts ang Yankees na nakabantay sa bawat laro ni Yamamoto nitong nagdaang season sa Orix Buffaloes.

Naroon pa si New York general manager Brian Cashman nang bumato ng no-hitter si Yamamoto.

Unang ipinarating ng Nippon Professional Baseball sa MLB na nitong Martes ay free agent na si Yamamoto.

Nakamata rin sa kanya ang ibang MLB teams, pwede siyang papirmahin hanggang January 4.

(Vladi Eduarte)