Makinig kayo, TAPE, Inc. Kanselado, ‘wag matigas ang ulo – Joey de Leon

Magkahalong emosyon ang makikita mo sa pagharap sa mga manunulat nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon.

May kinalaman ang presscon para sa tagumpay nila sa pagkuha ng titulong ‘Eat Bulaga’ at ‘EB’.

Respeto ang nangibabaw na salita sa oras na `yon, na sabi nga, dapat respetuhin ang desisyon tungkol sa kung sino ba ang may karapatan sa titulo.

“Respeto. Katulad ng respeto, kanselado. ‘Wag matigas ang ulo!” sabi ni Joey de Leon.

Maririnig ang tawanan, na obvious naman na may kahalong biro ang chika na `yon ni Joey.

“Pero hindi. Hindi ba kayo natutuwa? Part ng history tayo ngayon.Hindi niyo ba napapansin? Na may nangyayari sa kasaysayan.

“Ngayon lang nangyari, na naglalaban ang parehong show, sa telebisyon. Dalawang ‘Eat Bulaga’ naglalaban.

“Ang ‘It’s Showtime’ hindi niyo napansin, may ‘Eat’ din `yon. Nakikisali pa. Hahahaha!

“Hindi, hindi. Mas mahal namin ‘yon. Hi Vice (Ganda). Love namin `yon. Basta ABS-CBN mahal namin `yon,” nakangiting sabi ni Joey.

Anyway, ayon pa rin sa kuwento ni Joey, lumi-lindol daw noong malaman niya ang desisyon o resulta ng IPO.

“Ay siyanga pala, sa mga nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng ICON, ang ibig sabihin po niyan ay, ‘I Created Our Name’. Hahahaha!” sabi ni Joey, na humamig ng masigabong palakpakan tungkol sa nakasulat sa cap na suot niya

“Pero ‘yun lang, noong lumilindol ko lang nalaman. Nakita ko lang si Atty. Buko sa TV, doon ko lang nalaman, naging malinaw sa akin lahat,” sambit ni Joey.

Si Vic Sotto naman ay nasa taping daw ng sitcom niya sa GMA-7.

“Ang daming nagti-text, nagku-congratulate. Sabi ko nga, hindi naman ako grumaduate, ah!

“Puro congratulations kasi, eh. Tapos, pinadala sa akin ng kapatid kong si Maru ‘yung statement nga. Doon ko lang nalaman. Pero hindi agad nag-sink in sa akin.

“Sabi ko, ano ba to? Kasi mga legal terms, hindi ako masyadong maalam. Mga legalities, mga legal rights. Ang alam ko lang at nararamdaman ko ay ang moral rights.

“Then noong gabi, medyo naguluhan ang isip ko, kasi ang mag-ina ko, nakasakay sa ferris wheel sa Tagaytay. Akala nila luma na ang ferris wheel.

“At mabait naman ang tadhana sa amin,” sabi ni Vic.

Anyway, respeto nga ang hiling ng mga taga-‘E.A.T.’ sa kabilang kampo, o sa TAPE, Inc., na sabi nga nila, dahil lumabas na ang resulta, mas magandang respetuhin na lang ang desisyon.

Siyempre, handa rin sila sa posibleng apila, at si Atty. Buko na ang bahala roon.

Anyway, mahaba pa ang naging usapan doon, at kung ano-ano pa nga ang mga dapat at gusto nilang gawin.

(Dondon Sermino)