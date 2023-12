Luis ‘nagbantang’ kakabugin si Anne

Si Anne Curtis pa rin ang reyna sa Instagram. Wala pa rin kasing local star na makakatalbog kay Anne sa paramihan ng followers sa IG.

After ngang i-flex ni Anne Curtis ang kanyang 20 million followers ay may pabirong hirit si Luis Manzano sa kaibigang aktres.

Sa IG story ni Luis, may pabiro itong post sa kanyang social media account at sinabing hahabulin niya ang bilang ng followers nito.

“Di naman sa pagmamayabang. Nasa 4.5M na ako, 15.5M na lang. Maabutan na kita, malapit na,” tsika pa ni Luis.

Maramimg netizen ang naaliw sa tsikang iyon ng actor-host.

Sa kasalukuyan ay si Kathryn Bernardo pa rin ang pumapangalawa sa listahan ng mga artistang lokal na may pinakamaraming followers sa IG.

Kung si Anne, ang number one with 20 million followers, may 19.9M naman si Kath.

Konting-konti na lang at maaabutan na ng Asia’s Phenomenal Superstar ang ‘It’s Showtime’ host, ha.

Napansin nga ng netizens na halos araw-araw ay nadaragdagan ang followers ni Kath.

Bongga!

(Ogie Rodriguez)