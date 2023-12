LeBron James, Los Angeles Lakers sinibak Suns sa NBA In-Season quarters

IKINALAT ni LeBron James sa fourth quarter ang 15 sa kanyang 31 points para ihatid ang Lakers sa 106-103 panalo laban sa Phoenix Suns Martes ng gabi sa NBA In-Season Tournament.

Biyaheng West semis ang Los Angeles, haharapin sa Las Vegas ang New Orleans sa Biyernes (araw sa Manila).

Toka ng Milwaukee ang Indiana sa East semis, pininturahan pa ni LeBron ang stat sheet ng 8 rebounds, 11 assists, 5 steals.

May 27 points, 15 rebounds si Anthony Davis, nag-ambag ng 20 markers si Austin Reaves.

Inilista ni James ang 15 sa first 19 points ng Lakers sa final period. Nag-assist naman ang 21-year-veteran sa dalawa pang basket ng Los Angeles para kumalas.

Nagsumite ng 31 points si Kevin Durant pero sablay ang 3-point attempt sa buzzer para sa Suns. Bumakas ng tig-21 points sina Grayson Allen at Devin Booker na may 11 rebounds at 6 assists pa.

Idinikit ng layup ni Booker ang Phoenix 102-101 pero ibinaon ni Reaves ang pangatlo niyang tres 15 seconds na lang.

Sumagasa ng layup si Durant, pasok ang una pero sablay ang pangalawang free throw ni Davis sa kabila kaya nagkaroon ng tsansa si KD na itabla.

(Vladi Eduarte)