KDLex kinabog DonBelle

Muli na namang pinatunayan ng KDLex fans ang lakas nila sa social media matapos maipanalo sa online voting sina KD Estrada at Alexa Ilacad.

Sina KD at Alexa ang kinilalang kauna-unahang gamechangers sa JCI’s Gawad Balisong: The Search for Outstanding Filipino Gamechangers of 2023.

Siyempre pa, super proud ang KDLex sweethearts (tawag sa fans ng love team) sa pinakabagong tagumpay ng mga idolo.

Ayon sa post ng local organization of Junior Chamber International (JCI) ng Balayan, Batangas, “As emerging artists, KD and Alexa have displayed a multitude of talents both on television, film and in the online sphere. This year, they fearlessly embarked on a journey into the world of theater via ‘Walang Aray’, captivating audiences with stellar, sold-out performances that showcased unparalleled acting prowess, earning commendation and applause.”

Kinabog ng KDLex sina Kathryn Bernardo, Donny Pangilinan at Belle Mariano (DonBelle), Ivana Alawi, BGYO, HORI7ON, Antoinette Taus, at Bianca Gonzalez. Bongga!

Nagsimula ang online voting via ktx.ph noong November 11 at nagtapos nitong Miyerkoles ng umaga.

Sa December 10 ang formal awarding ceremony na pupuntahan ng KDLex at nanigurado ang mga faney na hanggang sa dulo ay full support sila sa mga idolo.

Congrats KDLex!

(Ogie Rodriguez)