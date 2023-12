IM Daniel Quizon binutata Malaysian bet sa 6th round

PINISAK ni International Master Daniel Quizon si Nirish Kumar Siva Kumar ng Malaysia, Martes, upang manatili sa tuktok ng standings matapos ang round 6 ng Eastern Asia Juniors and Girls Chess Championship 2023 – Open Division na ginaganap pa rin sa Sabah Oriental Hotel sa Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Nakalikom na si 19-year-old Quizon ng 5.5 points sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss System, kasalo niya sa unahan si FM Munkhdalai Amilal ng Mongolia.

Tatlong Pinoy woodpushers naman ang nakisiksik sa six-way tie sa no. 5 tampok sina IM Michael Concio Jr., Jan Clifford Labog at Ivan Travis Cu na may tig-aapat na puntos.

Sina FM Aditya Bagus Arfan ng Indonesia at Yin Lin Wee ng Malaysia ang magkasalo sa no. 3 na may tangan na tig-4.5 puntos.

Sunod na makakalaban ni Quizon sa seventh round si Arfan, kailangan manalo ng Pinoy para mapalakas ang tsansa niyang maiuwi ang karangalan para sa bansa.

Samantala, pahinga ang laban kahapon at ngayong araw sisimulan ang round 7.

(Elech Dawa)