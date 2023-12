Mahigit sa 2,800 website na ginagamit para sa ilegal na operasyon ng e-sabong ang ipinasara na ng Philippine National Police-Anti Cybercrime Group (PNP-ACG).

Ayon kay PNP-ACG Director Police Brig. General Sydney Hernia, sa kabila ng ipinalabas na executive order No. 9 (EO 9) para sa suspensiyon sa operasyon nito, may mga pasaway pa rin na ilegal na nag-o-operate nito kaya naman pi­naigting nila ang kanilang kampanya laban dito na nagresulta sa pagpapasara nila ng 2,817 website ng online sabong.

“We communicated this to the National Telecommunications Commission (NTC) to direct different telcos to block those sites,” pahayag ni Hernia.

“With the constant communication with the NTC and telcos, we’re able to block 2,470 out of the 2817 websites, and as of our latest monitoring yesterday we discovered 37 active websites and we have sent this list to NTC,” dag­dag pa ni Hernia.

Bukod sa pag-block sa mga website, sinasalakay din aniya nila ang mga lugar kung saan ginagawa ang online sabong.

Nanawagan din si Hernia sa mga mambabatas na gumawa ng mga batas para sa pagpaparusa at tuluyang pagbaba­wal ng nasabing ilegal na online sabong sa bansa.

­(Edwin Balasa)