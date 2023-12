Itinalaga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Cesar Chavez bilang Presidential Assistant for Strategic Communications.

Ang appointment ni Chavez ay pirmado ng pangulo nitong December 5, 2023 at may ranggong undersecretary.

Si Chavez ay dating Undersecretary for Railways ng Department of Transportation (DOTr) at nagsumite ng kanyang irrevocable resignation noong huling linggo ng Nobyembre dahil sa umano’y delicadeza matapos magkaroon ng insidente ng train sa MRT Ayala Station.

Ang appointment ng opisyal ay idinaan sa tanggapan ng Special Assistant to the President.

Si Chavez ay dating miyembro ng media at naitalaga sa ibat ibang puwesto sa gobyerno sa mga nakalipas na administrasyon.

(Aileen Taliping)