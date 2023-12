Donny, Belle wala pang Christmas gift sa isa’t isa

Ang ‘Can’t Buy Me Love’ ang unang seryeng pinagbibidahan ng tambalang DonBelle kaya nag-a-adjust pa rin daw si Donny Pangilinan sa buhay teleserye.

“I’m still adjusting to the teleserye life cause it’s really something that’s been taking a lot of our time but we’re really happy na kahit papaano nagiging worth it din kasi napapanood ng fans ’yung lahat ng mga ganap ng iba’t ibang characters dito,” sey ni Donny nang makapanayam siya ni MJ Felipe.

Thankful naman ang ka-love team ni Donny na si Belle Mariano sa suporta na nakukuha ng teleserye nila.

Patuloy nga kasi itong nangunguna sa Netflix at Top 2 naman sa iWantTFC at gabi-gabi ay almost 500 thousand ang live concurrent views nito sa Kapamilya Online Live.

Kahit nga 72 hours pa nauunang ipalabas ito sa Netflix ay palaban at panalo pa rin ang DonBelle serye pagdating sa TV ratings.

Hindi rin nawawala sa trending list sa X (dating Twitter) ang ‘Can’t Buy Me Love’ at ang mga topi na related sa show.

Dahil nga sa bonggang suporta at pagmamahal na natatanggap ng ‘Can’t Buy Me Love’ ay magkakaroon sila ng ‘Christmas Pasasalamat Party’.

Sa ngayon nga ay naghahanda na sina Donny at Belle, pati na rin ang ibang cast members, para sa nasabing thanksgiving show na magaganap sa Saturday, December 9 at 5:00pm sa Ayala Malls Market! Market!

Samantala, dito lang sa Pilipinas magse-celebrate ng Pasko sina Donny at Belle dahil may taping pa sila ng serye.

Pagbubuking naman ng DonBelle, wala pa raw silang Christmas gift sa isa’t isa.

Naku mag-shopping na kayo, ha! (Byx Almacen)