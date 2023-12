Coco, Ivana love scene approved ng MTRCB

Ang bongga lang ni Coco Martin dahil patuloy na naghahari sa TV ratings ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Base nga sa mga latest TV ratings ng Nielsen Philippines at Kantar Media Research Philippines, ang action serye na pinagbibidahan ni Coco Martin ang numero unong programa sa Pilipinas.

Kahit na nga may mga gabi na hindi ito umeere sa A2Z para mag-give way sa PBA ay patuloy pa rin itong tinututukan ng viewers sa TV5 at Kapamilya Channel at sa Kapamilya Online Live at iWantTFC app.

Isa nga sa pinag-usapang eksena ay ang bed scene nina Tanggol (Coco) at Mokang (Ivana Alawi).

Kuwento ni Coco nang makapanayam siya ni MJ Marfori ng TV5, hindi raw sila nag-usap ni Ivana nang i-shoot nila iyon.

“Kapag mga ganung eksena, honestly… medyo hindi kami nag-uusap kasi as an actor dapat siyempre meron kayong… maramdaman ninyo ang pagiging intimate,” sey ng Primetime King

Kahit nga medyo maselan ang nasabing eksena ay approved naman daw ito ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB.

“Nalungkot ako honestly kasi mahaba ’yun kasi pinaganda namin yung eksenang ’yon, pero andiyan ang MTRCB para i-guide kami at natutuwa ako dahil talagang dapat binabantayan ang palabas natin dahil siyempre po napakalaki ng obligasyon natin lalo na sa mga batang manonood natin.

“Na-trim down siya pero okay na rin ’yon, kasi hindi lang naman ’yon ’yung pinaka-gist ng kuwento, isa lang ’yon.”

Pinuri rin ni Coco si Ivana.

“Pero nakaka-proud kasi maganda ’yung kinalabasan at natutuwa ako kasi napakabait talaga ni Ivana, hindi ako naiilang sa kanya kasi napaka-cooperative niya, napakasarap niyang katrabaho.”

Almost five minutes nga raw ang scene na iyon na i-eere sana nila pero nang makita na nga raw ng MTRCB ay naging two minutes na lamang ito.

“Actually kapag ginagawa kasi namin ’yon, talagang inaano namin talaga ’yung range namin.

“Kailangan ibigay na ’yung pinaka-best, isagad na natin para ’pag na-trim down, alam mo ’yung maganda pa rin ang produktong maiiwan sa iyo.”

Samantala, naghahanda na si Coco at ang team ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ para sa nalalapit na anniversary ng serye at may plano raw silang mag-shoot abroad next year!

Bonggels!