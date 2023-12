Clariss Guce kumatok sa LPGA Tour Q-Series

BINAWI ni Clarissmon ‘Clariss’ Guce ang pangangapa sa harapan sa pagdomina sa huling dalawang par-5 at sagipin ang 71 para makisawsaw sa ika-35 pwesto sa fifth at penultimate round ng Ladies Professional Golf Association Tour Q-Series nitong Martes (Miyerkoles sa Manila) sa RTJ Grove sa Mobile, Alabama.

Nagsumite rin si Pauline Beatriz Del Rosario ng 71 pero nalaglag sa asintang Top 45 and ties sa isang palo lang, napunta sa pang-49 at obligasyong kumayod sa huling yugto para makabalik sa asintang pwesto.

Samantalang disgrasya sa 76 ang kakuwadra niya sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Dottie Ardina na bumagsak sa ika-68 pwesto para mangailangan ng milagro at makasalba ng card sa 75th LPGA Tour 2024.

Pinaramdam ni So Mi Lee ng South Korea ang kahandaan sa susunod na antas ng laro sa pagsalpak ng solidong nine-under 63, na pinagliyab ng eagle sa par-5 No. 5 upang magtrangka sa 27-under 331, dalawang hampas na abante sa dating lider na si Robyn Choi ng Australia.

Sa 349 total, kailangang kumapit ni Guce para makipkip ang pwesto sa Top 45 & ties at kopoin ang pangalawa niyang full season sa mayaman at nangunguna sa mundong ladies circuit.

(Ramil Cruz)