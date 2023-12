Naglabas ng 90-day preventive suspension ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) la-ban sa Ceres Bus Liner nitong Miyerkoles, Disyembre 6.

Ito’y matapos mahulog sa bangin ang isa nitong bus sa Hamtic, Antique na ikinasawi ng maraming pasahero.

“We already issued a 90-day preventive suspension to the entire fleet, meaning to say ‘yong mga bus na nagbibiyahe ng rutang ‘yon, there are 15 of them” ani LTFRB Chairperson Teofilo Guadiz III.

Ayon sa panayam kay Guadiz, magbibigay daan ang suspensyong ito upang maimbestigahan ang insidenteng ito.

Iniimbestigahan naman ng mga awtoridad kung ito rin ang parehong kompanya ng bus na sangkot sa isang katulad na insidente ilang taon na ang nakalilipas.

Inutusan naman ni Guadiz ang mga operator ng bus na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga sasakyan bago dumaan sa kalsada at suriin din ang kapakanan ng kanilang mga driver para sa kaligtasan ng mga pasahero.

Samantala, binanggit ni Antique Governor Rhodora Cadiao sa isang panayam na may 17 katao ang kumpirmadong patay habang pito ang malubhang nasugatan.

(VP)