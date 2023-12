Boss Emong aagawin korona ni Big Lagoon

HANGAD ni Boss Emong na hablutin ang koronang hawak ni defending champion Big Lagoon pagharap nila sa 2023 PCSO “Presidential Gold Cup” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Disyembre 17.

Makikipagtambalan si Boss Emong kay Sophisticated upang masungkit ang inaasam na titulo sa presitihiyosong karera ng taon kung saan ay may P10M premyo na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

May distansiyang 2,000 metro, ang ibang nagdeklara ng pagsali ay sina Ambisioso, Don Julio, Enigma Uno, Istulen Ola, Magtotobetsky at War Cannon.

Sasakyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate si Boss Emong habang si Claro S. Pare ang gagabay sa kakuwadrang si Sophisticated para harapin ang pinapaborang si Big Lagoon, na gagabayan naman ni John Paul Guce.

Inaasahang magiging mainitan ang bakbakan dahil sa P6M nakalaang premyo sa mananalong kabayo na inisponsoran ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Sisikwatin ng second placer ang P2M, P1M ang mapupunta sa pangatlong pwesto habang P500,000, P300,000 at P200,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera.

Tatanggap naman ang breeder ng winning horse ng P500,000, samantalang P300,000 at P200,000 ang second at third.

(Elech Dawa)